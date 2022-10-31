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У Львівській області почали вимикати світло: скільки часу не буде електрики

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У Львівській області почали вимикати світло: скільки часу не буде електрики

Фото: Associated Press

Енергетики повідомили про аварійні вимкнення електрики на Львівщині.

У Львівській області від 17:00 застосували аварійне вимкнення електрики. Світла орієнтовно не буде 3-4 години, повне відновлення електропостачання планується о 22:00. 

Про це повідомляє "Львівобленерго". 

Львівські енергетики наголошують, що аварійні відключення світла запровадили за розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго". Орієнтовно світла може не бути 3-4 години. Проте до 22:00 електрику планують повернути в усі населені пункти. 

"Повідомити заздалегідь адреси відключень немає можливості, оскільки впроваджені саме аварійні відключення — це крайній захід, який вводиться негайно за розпорядженням диспетчера "Укренерго", - пояснює "Львівобленерго". 

Жителі Львівщини можуть перевірити наявність електрики за посиланням на сайті обленерго

Обстріл української енергетичної інфраструктури 

Російські терористи від початку жовтня масовано обстрілюють українську енергосистему. Масштабний ракетний удар стався у понеділок, 31 жовтня. Без електрики залишились частини Запоріжжя, Харкова, Київської області та інші українські регіони. 

Росіяни вкотре обстріляли енергооб‘єкт біля Києва. Через це 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
575
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