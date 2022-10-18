McDonald's відновив роботу 4 ресторанів у Львові: де відкрились заклади

Мережа McDonald's поступово відновлює роботу своїх закладів в містах України.
У вівторок, 18 жовтня, стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила чотири заклади у Львові.
Інформація про відкриття з'явилася на сайті мережі.
Так, у Львові запрацювали заклади за такими адресами:
- проспект Шевченка, 7;
- проспект Чорновола, 12;
- проспект Свободи, 35;
- село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А.
Відновлення роботи McDonald's в Україні
Від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, McDonald's повністю призупинив роботу своїх ресторанів в Україні.
У серпні стало відомо, що McDonald's відновлює роботу в Україні, але не всюди.
Рішення ухвалили після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.
У Києві мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу 20 вересня.
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