McDonald's відновив роботу 4 ресторанів у Львові: де відкрились заклади

Мережа McDonald's поступово відновлює роботу своїх закладів в містах України.

У вівторок, 18 жовтня, стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила чотири заклади у Львові.

Інформація про відкриття з'явилася на сайті мережі.

Так, ​​у Львові запрацювали заклади за такими адресами:

проспект Шевченка, 7;

проспект Чорновола, 12;

проспект Свободи, 35;

село Сокільники, вулиця Стрийська, 30 А.

Відновлення роботи McDonald's в Україні

Від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, McDonald's повністю призупинив роботу своїх ресторанів в Україні.

У серпні стало відомо, що McDonald's відновлює роботу в Україні, але не всюди.

Рішення ухвалили після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.

У Києві мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу 20 вересня.

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