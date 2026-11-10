Позичив у знайомого Ford і виставив у TikTok: у Львові чоловік провернув незвичну аферу

У Львові чоловік позичив Ford у знайомого та продав за 5500 / © Львівська обласна прокуратура

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У Львові 36-річному чоловікові повідомили про підозру після того, як він продав автомобіль, який позичив у знайомого на один день. За даними слідства, львів’янин знайшов покупця через TikTok та отримав за Ford Fusion 5500 доларів.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Інформацію про продаж через соцмережу уточнило LVIV.MEDIA.

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Наприкінці квітня чоловік попросив у знайомого Ford Fusion. Домовилися, що машину він поверне вже наступного дня, однак цього не сталося.

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Власник неодноразово вимагав повернути автомобіль. За версією слідства, львів’янин щоразу знаходив виправдання та обіцяв віддати машину пізніше.

Тим часом він виставив Ford на продаж у TikTok. За кілька днів знайшов покупця та продав автомобіль за 5500 доларів.

Коли власник зрозумів, що знайомий не збирається повертати машину, він звернувся до поліції. Правоохоронці розшукали чоловіка.

За інформацією прокуратури, підозрюваний раніше мав проблеми із законом. Його засудили за зловживання впливом: за гроші він обіцяв допомогти військовозобов’язаному знятися з розшуку та отримати фіктивні медичні документи про непридатність до служби.

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Цього разу львів’янину повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Справу розслідують слідчі Львівського районного управління поліції №2 під процесуальним керівництвом Франківської окружної прокуратури Львова.

Нагадаємо, у Білій Церкві правоохоронці затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі мікроавтобуса Volkswagen. За версією слідства, підозрюваний облив передню частину припаркованого автомобіля рідиною для розпалювання та підпалив її за допомогою ганчірки й запальнички. Мікроавтобус належав 46-річному чоловікові та стояв поблизу приватних будинків.

Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу. За цією статтею загрожує до 10 років позбавлення волі.

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