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Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 1 листопада

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Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 1 листопада

Українців закликають перебувати в укриттях.

Зранку вівторка, 1 листопада, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Станом на 09:15 вона "почервоніли" всі області України, крім анексованого Криму.

Про це стало відомо з мапи тривог.

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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

Ракетні атаки 31 жовтня 

Напередодні Росія атакувала ракетами десять регіонів України. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Військовим вдалося збити понад 44 ракети. Загалом окупанти випустили понад 50 крилатих ракет.

В Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенкао повідомив, що у низці областей постраждали об'єкти енергосистеми. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
5252
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