Якщо ж будуть аварійні відключення електрики, про це неможливо буде повідомити наперед.

У Львові та області запровадять нові графіки відключень світла для споживачів з наступного тижня. Відключення будуть плановими: вказуватимуть час, населений пункт, вулицю.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він запевнив, що відповідну інформацію надаватимуть заздалегідь, щоб люди могли розпланувати свій час.

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Голова області зауважив – якщо будуть аварійні ситуації на об'єктах енергетичної інфраструктури, доведеться застосовувати аварійні відключення світла, про які неможливо повідомити наперед.

"Усі ці заходи – вимушені, через дефіцит електроенергії внаслідок ракетних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі. Маємо потерпіти, щоб допомогти енергетикам та вдало пройти зимовий період", – йдеться в заяві Козицького.

Він додав, що електропостачання – це проблема усіх, а не окремих областей, тож від свідомого та раціонального споживання кожного залежить ситуація всієї енергосистеми.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Львові зупинили графік аварійних відключень світла. У "Львівобленерго" повідомили, що графік можуть поновити відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі України.

Зауважимо, що водночас у Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термін. Тож складені напередодні графіки аварійних відключень вже неактуальні.

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