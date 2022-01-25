У Львівській області посилюють карантин: перелік заборон

Якщо кількість хворих не зменшиться, то 1 лютого в області запровадять ще суворіший карантин.
У Львівській області від 26 січня через спалах коронавірусу посилюють карантин.
Про це повідомили у Львівській ОДА.
25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині, зокрема:
- Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.
- Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання.
- Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків.
- Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски.
- Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.
Якщо до 1 лютого рівень захворюваності в області не зменшиться, то комісія може ввести додаткові карантинні обмеження.
Нагадаємо:
- За минулу добу в Львові та області виявили 2 036 позитивних ПЛР-тестів, з них у Львові – 1 192.
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