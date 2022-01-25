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У Львівській області посилюють карантин: перелік заборон

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У Львівській області посилюють карантин: перелік заборон

Associated Press

Якщо кількість хворих не зменшиться, то 1 лютого в області запровадять ще суворіший карантин.

У Львівській області від 26 січня через спалах коронавірусу посилюють карантин. 

Про це повідомили у Львівській ОДА. 

25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині, зокрема: 

  • Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів. 
  • Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання. 
  • Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків. 
  • Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски. 
  • Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.

Якщо до 1 лютого рівень захворюваності в області не зменшиться, то комісія може ввести додаткові карантинні обмеження. 

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