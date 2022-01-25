У Львівській області посилюють карантин: перелік заборон

Якщо кількість хворих не зменшиться, то 1 лютого в області запровадять ще суворіший карантин.

У Львівській області від 26 січня через спалах коронавірусу посилюють карантин.

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Про це повідомили у Львівській ОДА.

25 січня відбулось засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої через спалах коронавірусу вирішили посилити карантинні обмеження на Львівщині, зокрема:

Розважальним закладам заборонили приймати відвідувачів.

Від 5 лютого заборонили відвідувати навчальні заклади. Проте дозволена робота дитсадків та спеціальних закладів освіти. Учням ПТУ рекомендовано перейти на змішану форму навчання.

Медичним закладам заборонили проведення планових госпіталізацій, окрім деяких винятків.

Жителі Львівщини в громадських місцях повинні носити маски.

Перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволено з наповненістю не більше, ніж 50%.

Якщо до 1 лютого рівень захворюваності в області не зменшиться, то комісія може ввести додаткові карантинні обмеження.

Нагадаємо:

За минулу добу в Львові та області виявили 2 036 позитивних ПЛР-тестів, з них у Львові – 1 192.

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