У дворічного хлопчика із Закарпаття, хворого на поліомієліт, виявили ще й коронавірус

Дитину лікують у Львові.

У дворічної дитини із Закарпаття, яка захворіла на поліомієліт, виявили ще й коронавірусну інфекцію. Зараз хлопчик перебуває на лікування у львівській дитячій лікарні Охматдит.

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Як повідомила "Суспільному" головна епідеміологиня Львівської області та керівниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко, у хлопчика - поліовірус другого типу. У маленького пацієнта спостергіається порушення рухової функції, зразки його біоматеріалів відправили на аналіз до Києва.

"Це є здичавілий вакцинний штам, такий самий виявили в дітей на Закарпатті. Тому зараз спеціалісти Закарпаття проводять епідрозслідування, де дитина могла заразитися. В Україні діє таке поняття, як епіднагляд за поліомієлітом: якщо дитина до 15 років звертається за медичною допомогою, в неї є ознаки порушення роботи м’язової системи, тобто парези чи паралічі, коли не може підняти ніжку, коли відсутні рефлекси, то лікарі з профілактичною метою беруть зразки біоматеріалів й скеровують у Київ у референс лабораторію для виявлення вірусів поліомієліту", — пояснила Наталія Тімко.

У медзакладі, де перебуває хлопчик, кажуть, що у дитини - коронавірус, але малюк вже почувається краще.

Нагадаємо, хлопчик, у якого виявили поліомієліт, не був щеплений. Він - єдина дитина у сім'ї. Родина проживає в окремому будинку, в задовільних умовах з децентралізованим водопостачанням. Зараз фахівці намагаються встановити джерело інфекції.

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