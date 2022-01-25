Коронавірус у Львові й області продовжує набирати обертів: статистика на 25 січня

Коронавірус у Львові й області продовжує набирати обертів: статистика на 25 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 358 пацієнтів.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 25 січня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 242 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом , з яких 6 163 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 4 121 ПЛР-тест. Відтак, 2 299 – позитивні, з них у Львові – 1 070", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 358 пацієнтів: 329 з них мають COVID-19, 23 – у реанімації, 22 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 64 особи, (з яких вакцинованих – 5), виписано – 45, померло – 3.

З них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 24 хворих (не вакциновані), виписано – 10, ніхто не помер;

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 30 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 26, померло – 2;

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 10 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 9, помер – 1.

Вчора, 24 січня, у Львові та області виявили 2 036 позитивних ПЛР-тестів, з них у Львові – 1 192.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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