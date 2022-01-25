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Во Львовской области усиливают карантин: список запретов

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Во Львовской области усиливают карантин: список запретов

Associated Press

Если количество больных не уменьшится, то 1 февраля в области введут более строгий карантин.

Во Львовской области от 26 января из-за вспышки коронавируса усиливают карантин.

Об этом сообщили в Львовской ОГА.

25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения на Львовщине, в частности:

  • Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.
  • С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.
  • Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.
  • Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.
  • Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.

Если до 1 февраля уровень заболеваемости в области не снизится, то комиссия может ввести дополнительные карантинные ограничения.

Напомним:

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