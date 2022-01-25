Во Львовской области усиливают карантин: список запретов

Если количество больных не уменьшится, то 1 февраля в области введут более строгий карантин.
Во Львовской области от 26 января из-за вспышки коронавируса усиливают карантин.
Об этом сообщили в Львовской ОГА.
25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения на Львовщине, в частности:
- Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.
- С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.
- Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.
- Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.
- Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.
Если до 1 февраля уровень заболеваемости в области не снизится, то комиссия может ввести дополнительные карантинные ограничения.
Напомним:
- За прошедшие сутки во Львове и области выявили 2036 положительных ПЦР-тестов, из них во Львове — 1192.
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