Во Львовской области усиливают карантин: список запретов

Если количество больных не уменьшится, то 1 февраля в области введут более строгий карантин.

Во Львовской области от 26 января из-за вспышки коронавируса усиливают карантин.

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Об этом сообщили в Львовской ОГА.

25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения на Львовщине, в частности:

Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.

С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.

Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.

Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.

Если до 1 февраля уровень заболеваемости в области не снизится, то комиссия может ввести дополнительные карантинные ограничения.

Напомним:

За прошедшие сутки во Львове и области выявили 2036 положительных ПЦР-тестов, из них во Львове — 1192.

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