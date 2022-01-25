Немовля залишилось без матері: у Львівській області померла породілля, хвора на коронавірус

Немовля залишилось без матері: у Львівській області померла породілля, хвора на коронавірус

Жінка померла на 16 день після пологів.

У Львівській області померла породілля, у якої виявивли коронавірус. Трагедія сталася минулого тижня, на 16 добу після народження немовляти.

Про це сьогодні, 25 січня, повідомила під час брифінгу директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська, інформує пресслужба ЛОДА.

Також вона зазначила, що сьогодні у Львівському обласному перинатальному центрі перебуває 22 вагітні жінки із підтвердженим захворюванням COVID-19. Ще 42 жінки при надії є на лікуванні у Центрі легеневого здоров’я.

“В області стрімко зростає статистика захворюваності на "ковід" серед вагітних і це дуже насторожує. Кожна жінка при надії має розуміти, що вона відповідає не лише за своє здоров'я, але й за майбутнє. Ми створили пункт вакцинації у Львівському обласному клінічнному перинатальному центрі, де кожна вагітна може вакцинуватись під наглядом лікаря акушер-гінеколога. Закликаю жінок, які чекають на немовля, активніше дбати про своє здоров'я”, - зазначила Марія Малачинська.

Також вона додала, що зазвичай перебіг COVID-19 у вагітних - середньої важкості, але іноді трапляються і важкі випадки з летальними наслідками.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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