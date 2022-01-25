Вдарив ременем по сідницях і отримав вирок: у Львівській області покарали батька, який лупцював сина

Вдарив ременем по сідницях і отримав вирок: у Львівській області покарали батька, який лупцював сина

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 190 годин громадських робіт засудили батька, який лупцював ременем свого малолітнього сина.

Про це йдеться у вироку Самбірського міськрайонного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік, який доглядав за своїм малолітнім сином, 4 та 7 грудня вдарив хлопця ременем по сідницях. Також чоловік бив дитину по грудях та спині. У потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження.

На суді чоловік провину визнав та уклав угоду про примирення із представником потерпілого.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 125 КК України. Йому присудили 190 годин виправних робіт.

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