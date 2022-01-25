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Вдарив ременем по сідницях і отримав вирок: у Львівській області покарали батька, який лупцював сина

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Вдарив ременем по сідницях і отримав вирок: у Львівській області покарали батька, який лупцював сина

pixabay.com

Чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 190 годин громадських робіт засудили батька, який лупцював ременем свого малолітнього сина

Про це йдеться у вироку Самбірського міськрайонного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік, який доглядав за своїм малолітнім сином, 4 та 7 грудня вдарив хлопця ременем по сідницях. Також чоловік бив дитину по грудях та спині. У потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження. 

На суді чоловік провину визнав та уклав угоду про примирення із представником потерпілого. 

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 125 КК України. Йому присудили 190 годин виправних робіт. 

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