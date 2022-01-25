У Львівській області спалахнула пожежа на території Яворівського полігону: горіли намети

Постраждалих у пожежі немає.
У Львівській області на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки в понеділок, 24 січня, спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
Займання сталось о 19:17 в с. Старичі Яворівського району. Там загорілись два намети. На місці події працювали рятувальники.
Вони о 20:14 локалізували пожежу, а о 20:55 ліквідували. Постраждалих через займання немає. Причини виникнення пожежі встановлюються.
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