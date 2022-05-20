У Львівській області помітили крилату ракету окупантів - Козицький

У Львівській області було помічено крилату ракету на посту візуального спостереження.

Вранці п'ятниці, 20 травня, під час повітряної тривоги над Львівською областю летіла крилата ракета РФ. Її успішно збила ППО.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав він.

Нагадаємо, що 6 областей України були під вогнем російських окупантів. Яка ситуація у регіонах 20 травня.

Як повідомлялося, окупанти пошкодили на Львівщині житлові будинки, амбулаторію, школу та дитсадок

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