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Російські військові обстріляли об‘єкт військової інфраструктури майже на кордоні з Польщею - Козицький

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Російські військові обстріляли об‘єкт військової інфраструктури майже на кордоні з Польщею - Козицький

Facebook: Максим Козицький

Більше інформації з'явиться зранку.

Максим Козицький - голова Львівської ОВА подякував ППО за роботу.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

"Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Спокійної ночі", - йдеться у повідомленні.

Голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх у Facebook нагадав, що не слід публікувати ніяких фото та відео. Мовляв, слід дочекатися офіційної інформації. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Львові вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька. 

Проте підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ. 

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