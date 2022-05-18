Ґвалтував 8-річну дівчинку і знімав порно: у Львові затримали педофіла

Ґвалтував 8-річну дівчинку і знімав порно: у Львові затримали педофіла

Мешканець Яворівського району виготовляв відеоматеріали дитячої порнографії.

У Львові правоохоронці затримали підозрюваного у виготовленні дитячої порнографії. 45-річний мешканець Яворівського району виготовляв відеоматеріали дитячої порнографії. Крім того встановлено, що він неодноразово ґвалтував 8-річну дівчинку.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Залізничний районний суд міста Львова обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 700 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, волонтер розповів жахливу історію з Ворзеля, де росіяни ґвалтували дівчинку і фільмували на телефон.

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