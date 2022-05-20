Во Львовской области заметили крылатую ракету оккупантов — Козицкий

Во Львовской области была замечена крылатая ракета на посту визуального наблюдения.

Утром пятницы, 20 мая, во время воздушной тревоги над Львовской областью летела крылатая ракета РФ. Ее успешно сбила ПВО.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Есть одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", — написал он.

Напомним, что 6 областей Украины находились под огнем российских оккупантов. Какая ситуация в регионах 20 мая.

Как сообщалось, оккупанты повредили на Львовщине жилые дома, амбулаторию, школу и детсад.

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