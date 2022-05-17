Спрацювала система ППО: підтвердженої інформації про потрапляння ракет по Львову немає

Зранку з'явиться точніша інформація.
За попередньою інформацією, на Львівщині спрацювала українська система ППО.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі написав Максим Козицький - голова Львівської ОВА.
Дані уточнюються.
"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - додав у соцмережах Львівський міський голова Андрій Садовий.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Львові вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька.
Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ.
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