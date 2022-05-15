Росіяни здійснили кібератаку на мережу Львівської міської ради: робочі файли опублікували на ворожих телеграм-каналах

Росіяни здійснили кібератаку на мережу Львівської міської ради: робочі файли опублікували на ворожих телеграм-каналах

Викрадену інформацію оприлюднено.

Ворог здійснив кібератаку на мережу Львівської міської ради викрали частину робочих файлів міста.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена і опублікована на ворожих телеграм-каналах. Працюємо разом з СБУ та Кіберполіцією над подоланням наслідків", – повідомив Москаленко.

Додамо, що 13 травня, на інтернет-мережі та сервіси Львівської міської ради було здійснено одну з наймасштабніших хакерських атак. Упродовж двох днів вдалося відновити частину сервісів, сайт мерії працює.

Лише з 24 лютого ІТ-фахівці відбили понад 100 спроб хакерських атак на Львівську міську раду.

Раніше хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг Ruтube та заявили, що він зник назавжди.

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