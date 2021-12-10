У центрі Львова посеред вулиці спалахнув електровелосипед: фото

Причини займання встановлюються.
У центрі Львова на вул. Дорошенка у п'ятницю, 10 грудня, раптово спалахнув електровелосипед.
Про це повідомили в ДСНС Львівської області.
За даними рятувальників, займання сталось об 11:57. На місце події викликали рятувальників. Вони о 12:10 ліквідували пожежу. Через займання електровелосипед згорів.
"До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- "Донька мертва лежала на дорозі, а водій сміявся мені в обличчя": суд випустив чоловіка, який збив дівчинку під Києвом
- На Львівщині чоловік на очах у 10-річної доньки вбив вагітну дружину: фото
- У Києві медпрацівниця та поліціянт організували схему фейкової вакцинації від коронавірусу: фото