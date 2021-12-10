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У центрі Львова посеред вулиці спалахнув електровелосипед: фото

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У центрі Львова посеред вулиці спалахнув електровелосипед: фото

ДСНС України у Львівській області

Причини займання встановлюються.

У центрі Львова на вул. Дорошенка  у п'ятницю, 10 грудня, раптово спалахнув електровелосипед

Про це повідомили в ДСНС Львівської області. 

За даними рятувальників, займання сталось об 11:57. На місце події викликали рятувальників. Вони о 12:10 ліквідували пожежу. Через займання електровелосипед згорів. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

"До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються", - йдеться у повідомленні. 

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