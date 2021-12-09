Два тижні боролися за життя: у Львові від "ковідної" пневмонії померла 23-річна породілля

Два тижні боролися за життя: у Львові від "ковідної" пневмонії померла 23-річна породілля

Молода мама лише нещодавно народила дитину.

23-річна породілля з Миколаєва Львівської області померла від укскладнень коронавірусу. Трагедія сталась у середу, 8 грудня.

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Як повідомляє ZAXID.NET, молода мама була пацієнткою Центру легеневого здоров’я, лікарі якого понад два тижні боролися за її життя, але врятувати, на жаль, не вдалося.

Директор медзакладу Любомир Рак повідомив, що причиною смерті стала важка "ковідна" пневмонія.

Жінка лише нещодавно народила дитину. Відомо, що породілля не була вакцинованою від коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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