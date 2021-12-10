В центре Львова посреди улицы вспыхнул электровелосипед: фото

В центре Львова посреди улицы вспыхнул электровелосипед: фото

Причины возгорания устанавливаются.

В центре Львова по ул. Дорошенко в пятницу, 10 декабря, внезапно загорелся электровелосипед.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

По данным спасателей, возгорание произошло в 11:57. На место происшествия вызвали пожарников. Они в 12:10 ликвидировали пожар. Из-за возгорания электровелосипед сгорел.

ГСЧС во Львовской области

"К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу спецтехники. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Читайте также: