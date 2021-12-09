Вже 80 днів з новим серцем: як живе 13-річний Максим після трансплантації органу (фото)

Вже 80 днів з новим серцем: як живе 13-річний Максим після трансплантації органу (фото)

Максим добре почувається і вже займається спортом.

13-річний Максим з Волині став першою дитиною, якій в Україні пересадили серце. Від трансплантації органу минуло вже 80 днів, сьогодні хлопчик активно займається спортом, щодня гуляє у лісі та ходить на риболовлю з батьком.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова.

"13-річний Максим, який уже 80 днів живе з донорським серцем, був у нас на плановому огляді. Обстеження підтвердили: донорський орган працює бездоганно. Фракція викиду - 65. Це показник абсолютного здорової дитини", - розповіли медики.

фото / 1 територіальне медичне об'єднання міста Львова

За словами лікарів, вже наступного року Максим зможе повернутися до школи.

фото / 1 територіальне медичне об'єднання міста Львова

Нагадаємо, Максим хворів від липня 2021 року. Тоді він раптово переніс інсульт. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО. Коли у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги міста Львова, стан його був критичним і рахунок йшов на дні. Донором серця для Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

Як змінилося життя 13-річного хлопця, якому пересадили серце | Новини України

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