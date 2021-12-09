Завмерла майже доношена дитина: подробиці смерті через ускладнення від COVID-19 23-річної породіллі у Львові

Жінка лише добу провела у перинатальному центрі.
У Львові через ускладнення від коронавірусу померла 23-річна породілля. Перед смертю завмерла майже доношена дитина породіллі, а тому медики провели кесарів розтин.
Про це у коментарі Тvoemisto.tv розповів заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін.
Медик розповів, що у перинатальному центрі жінка пробула лише добу, оскільки в неї було завмирання плоду на 37 тижні вагітності
"Найімовірніше це трапилось через важку вірусемію. Жінку потрібно було розродити, під час розродження виникли проблеми, через які довелось її оперувати. Ми прооперували і скерували у Центр легеневого здоров’я через те, що були проблеми з легенями. Це була важка патологія. Завмерла майже доношена дитина", – зазначив Олександр Сімкін.
Нагадаємо, 23-річна породілля з Миколаєва Львівської області померла від ускладнень коронавірусу. Трагедія сталась у середу, 8 грудня.
Читайте також:
- В Житомирській області залучили всюдихід до пошуку пари, яка зникли під час риболовлі
- У Києві вантажівка збила 31-річну жінку: постраждала померла в лікарні
- У Києві оголошено перший рівень небезпеки: поради водіям та пішоходам