Завмерла майже доношена дитина: подробиці смерті через ускладнення від COVID-19 23-річної породіллі у Львові

Завмерла майже доношена дитина: подробиці смерті через ускладнення від COVID-19 23-річної породіллі у Львові

Жінка лише добу провела у перинатальному центрі.

У Львові через ускладнення від коронавірусу померла 23-річна породілля. Перед смертю завмерла майже доношена дитина породіллі, а тому медики провели кесарів розтин.

Про це у коментарі Тvoemisto.tv розповів заступник директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександр Сімкін.

Медик розповів, що у перинатальному центрі жінка пробула лише добу, оскільки в неї було завмирання плоду на 37 тижні вагітності

"Найімовірніше це трапилось через важку вірусемію. Жінку потрібно було розродити, під час розродження виникли проблеми, через які довелось її оперувати. Ми прооперували і скерували у Центр легеневого здоров’я через те, що були проблеми з легенями. Це була важка патологія. Завмерла майже доношена дитина", – зазначив Олександр Сімкін.

Нагадаємо, 23-річна породілля з Миколаєва Львівської області померла від ускладнень коронавірусу. Трагедія сталась у середу, 8 грудня.

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