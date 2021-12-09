"Душа просить чогось яскравого і теплого": Малюська показав дизайн майбутнього СІЗО у Львові

У новому слідчому ізоляторі, який збудують на околиці міста, буде спортзал та кімнати відпочинку.

Проєктування нового слідчого ізолятора у Львові, який збудують на кошти з надходжень від “великого розпродажу в’язниць”, перебуває на фінальній стадії.

Який вигляд буде мати новий СІЗО у четвер, 9 грудня, показав на своїй Facebook-сторінці міністр юстиції Денис Малюська.

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“Думав викласти фото чергових ремонтів у камерах СІЗО, але погода похмура, дощить, на дорогах корки. Душа просить чогось яскравого і теплого”, - написав у пості в соцмережі міністр.

Судячи з опублікованих ілюстрацій, інтер’єр камер буде негіршим, ніж у деяких гостелах. На одній із картинок можна зауважити на підвіконні предмети, схожі на бокали з пивом. Біля фасаду будівлі художник зобразив припарковане розкішне авто. У приміщенні СІЗО передбачено спортзал та кімнати для відпочинку.

За інформацією місцевого видання “Захід.нет”, новий слідчий ізолятор планують збудувати на вулиці Збиральній, недалеко від гіпермаркету “Епіцентр”. Його площа становитиме 8,3 га, на території розмістять п’ять режимних корпусів, лікарню на 150 місць, спортзал, їдальню, лазню, клуб, крамницю і пекарню. Загалом у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх.

Нагадаємо, Ірпінський виправний центр №132, що в смт Коцюбинське під Києвом, втретє виставили на аукціон.

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