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На Львівщині чоловік на очах у 10-річної доньки вбив вагітну дружину: фото

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На Львівщині чоловік на очах у 10-річної доньки вбив вагітну дружину: фото

ГУ Національної Львівської поліції

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. 

В одному із сіл Самбірського району Львівської області 10 грудня 40-річний чоловік жорстоко вбив свою вагітну 31-річну дружину та перерізав собі горло. Свідком розправи стала 10-річна донька подружжя, яка втекла до бабусі та дідуся. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

За даними слідства, о 7:50 між подружжям стався конфлікт. Тоді чоловік вихопив ніж та зарізав свою 31-річну вагітну дружину. Свідком розправи стала 10-річна донька подружжя. Вона встигла втекти із будинку та прибігла до бабусі і дідуся, яким розповіла про інцидент. Ті викликали поліцію. 

© ГУ Національної Львівської поліції
ГУ Національної Львівської поліції

Правоохоронці у будинку подружжя знайшли мертвою 31-річну жінку, 40-річний чоловік перерізав собі горло, проте був живий. Його госпіталізували. 

У поліції відкрили провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення. 

© ГУ Національної Львівської поліції
ГУ Національної Львівської поліції

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