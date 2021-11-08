Во Львове посреди улицы нашли 4-летнего мальчика: его мать спала на земле

Ребенка после осмотра медиков отправили в приют.
Во Львове госпитализировали 4-летнего мальчика. Ребёнка в воскресенье, 7 ноября, нашли посреди улицы, а рядом на земле спала его 43-летняя мать.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
О том, что на улице Петлюры во Львове стоит мальчик, а рядом спит его мать патрульным сообщили неравнодушные. Правоохранители установили, что ребенок промерз, пока его мать была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На место происшествия вызвали медиков, осмотревших мальчика. После этого ребенка отправили в приют.
На 43-летнюю мать вынесено постановление по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную мораль) КУоАП.
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