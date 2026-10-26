"Это событие во Львове, где ничего не происходит": после скандала у могил Фарион и Гиги блогерша сделала заявление

Блогерша Анастасия Арбузова

Реклама

Визит популярной TikTok-блогерши, участницы шоу «Супермама» Анастасии Арбузовой на Лычаковское кладбище во Львове завершился громким скандалом. Контент у могил языковеда Ирины Фарион и певца Степана Гиги вызвал возмущение пользователей Сети. Теперь блогерша сделала новое заявление.

Об этом пишет «Фокус».

Реклама

Журналисты решили пообщаться с Арбузовой, чтобы выяснить ее позицию по поводу скандала относительно могилы Фарион. Во время телефонного разговора блогерша общалась по-русски и заявила, что не следила и не следит за ходом расследования убийства языковеда. По словам Арбузовой, она родом из Днепра, где внимание людей больше сосредоточено на обстрелах.

Реклама

«Это для вас событие — во Львове, где ничего не происходит», — высказалась блогерша.

Пользователи TikTok также росскритиковали поведение Арбузовой возле могилы Гиги. На опубликованном видео блогерша находится в хорошем настроении и смеется, рассказывая о том, как искала могилу артиста.

Дата публикации 14:15, 26.10.26 Количество просмотров 17 Блогерша Арбузова посмеялась у могилы Гиги во Львове

Такое поведение возмутило некоторых зрителей, оставивших соответствующие комментарии.

«Вам так весело», — написала одна из пользовательниц.

Другая добавила: «Я еще такого не видела — смеяться над таким».

«Я в шоке. Пока не видела, чтобы так смеялись у могилы», — отметила еще одна зрительница.

Комментарии под сообщением Арбузовой о визите на могилу Гиги

Скандал с видео блогерши у могилы Фарион — что известно

Напомним, Арбузова возмутила Сеть фото и видео из могилы Фарион во Львове, а также саркастическим вопросом, сколько времени нужно для установки памятника языковеду. Дочь погибшей София Особа публично назвало поведение блогерши бесцеремонностью и вмешательством в чужое личное дело. Она подчеркнула, что на могиле матери обязательно появится достойный авторский монумент, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога. Позже Арбузова объяснила, что не собиралась упрекать семью, а ее якобы полушутливое сообщение было реакцией на массовые упреки и комментарии подписчиков. По словам блогерши, она хотела поддержать дочь Фарион.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров