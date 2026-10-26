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- Львов
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"Это событие во Львове, где ничего не происходит": после скандала у могил Фарион и Гиги блогерша сделала заявление
В ответ на обвинения Арбузова заявила, что события во Львове ее не интересуют.
Визит популярной TikTok-блогерши, участницы шоу «Супермама» Анастасии Арбузовой на Лычаковское кладбище во Львове завершился громким скандалом. Контент у могил языковеда Ирины Фарион и певца Степана Гиги вызвал возмущение пользователей Сети. Теперь блогерша сделала новое заявление.
Об этом пишет «Фокус».
Журналисты решили пообщаться с Арбузовой, чтобы выяснить ее позицию по поводу скандала относительно могилы Фарион. Во время телефонного разговора блогерша общалась по-русски и заявила, что не следила и не следит за ходом расследования убийства языковеда. По словам Арбузовой, она родом из Днепра, где внимание людей больше сосредоточено на обстрелах.
«Это для вас событие — во Львове, где ничего не происходит», — высказалась блогерша.
Пользователи TikTok также росскритиковали поведение Арбузовой возле могилы Гиги. На опубликованном видео блогерша находится в хорошем настроении и смеется, рассказывая о том, как искала могилу артиста.
Такое поведение возмутило некоторых зрителей, оставивших соответствующие комментарии.
«Вам так весело», — написала одна из пользовательниц.
Другая добавила: «Я еще такого не видела — смеяться над таким».
«Я в шоке. Пока не видела, чтобы так смеялись у могилы», — отметила еще одна зрительница.
Скандал с видео блогерши у могилы Фарион — что известно
Напомним, Арбузова возмутила Сеть фото и видео из могилы Фарион во Львове, а также саркастическим вопросом, сколько времени нужно для установки памятника языковеду. Дочь погибшей София Особа публично назвало поведение блогерши бесцеремонностью и вмешательством в чужое личное дело. Она подчеркнула, что на могиле матери обязательно появится достойный авторский монумент, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога. Позже Арбузова объяснила, что не собиралась упрекать семью, а ее якобы полушутливое сообщение было реакцией на массовые упреки и комментарии подписчиков. По словам блогерши, она хотела поддержать дочь Фарион.