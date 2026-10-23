Во время ограбления магазина во Львове мужчина испугался продавщицы и сбежал: что было дальше

Мужчина пытался ограбить магазин «Овощи и фрукты»

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Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор Александру Кулаку за разбойное нападение в магазине «Овощи и Фрукты». Мужчина зашел в магазин, начал стрелять в полку и требовал деньги, но испугался угроз продавщице.

Об этом пишет Zaxid.net.

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За совершенное суд назначил ему пять лет за решеткой, но освободил от тюремного заключения, установив испытательный срок сроком на три года.

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По материалам дела, инцидент произошел 17 мая 2026 около 18:00 в магазине «Овощи и Фрукты» на ул. Кульчицкой, 4 во Львове. Мужчина в балаклаве и с пневматическим пистолетом вошел в магазин, выстрелил в полку с продуктами и потребовал деньги из кассы.

В ответ продавщица сказала, что вызовет полицию, после чего грабитель скрылся.

В суде обвиняемый признал полностью вину, искренне раскаялся, возместил вред и просил строгого его не наказывать из-за состояния здоровья.

Судья Андрей Кирилюк признал Александра Кулака виновным в разбое (ч. 4 ст. 187 УКУ) и назначил пять лет лишения свободы без конфискации имущества, но освободил от тюремного заключения, установив испытательный срок сроком на три года.

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Суд обязал с залога в размере 302,8 тыс. грн перечислить 100 тыс. грн на ВСУ. Приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение 30 дней.

Напомним, в Киеве мужчина избил продавщицу магазина, которая пыталась помешать воровству. Злоумышленник выбил ногами дверь и скрылся с товаром, но вскоре был задержан оперативниками.

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