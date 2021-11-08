Пропавшего заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым

Сейчас на месте, где обнаружен автомобиль с телом мужчины, работают следователи.
Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, не выходившего на связь с 6 ноября, нашли мертвым.
Об этом вечером в воскресенье, 7 ноября, со ссылкой на заместителя директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Лесю Гарасим сообщает ZAXID.NET.
В настоящее время на месте, где обнаружили автомобиль с телом мужчины, работают следователи. Больше информации правоохранители обещают обнародовать в понедельник.
38-летний Юрий Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя в субботу, 6 ноября, около 13:00. С тех пор мужчина перестал выходить на связь, а на следующий день его объявили в розыск.
Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.
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