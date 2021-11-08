Коронавирус во Львове и области: статистика на 8 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 8 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 26 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 ноября, продолжает распространяться быстрыми темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 191 184 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 3664 ПЦР-теста, из которых 1758 – положительные (652 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 7 ноября, находятся 912 человек: 875 из них Covid-19, 73 человека – в реанимации, 62 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 65 человек (из них вакцинированных – 6), выписано – 27, умерло 26 человек.

Из них:

БСМП: поступило – 38 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 23, умерло – 16.

8 ГКБ: поступило – 20 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 3, умерло – 6.

1 ГКБ: поступило – 4 человека (из них вакцинированных – 0), выписано – 0, умерло – 1.

5 ГКБ: поступило – 3 человека (из них вакцинированных – 0), выписано – 1, умерло – 3.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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