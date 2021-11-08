Во Львове диггеры заявили о смертельной опасности из-за прорыва водопровода: водоканал это отрицает

В водоканале уверяют, что работают над ликвидацией прорыва.

Львовские диггеры показали масштабный прорыв на магистральном водопроводе и заявили об опасности для жителей города. В ЛКП "Львовводоканал" это отрицают и говорят, что это обычная аварийная ситуация, которые в городе случаются часто.

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Об этом в Facebook написал львовский диггер Андрей Рыштун.

Он подчеркнул, что прорыв произошел между улицами Франко и Шота Руставели.

"В Полтве произошла авария: прорвало магистральный водопровод. Пока вы это читаете, тонны чистой воды напрямую текут в канализацию и там образовался водопад с потолка. Но это не только трата наших денег. Эта авария смертельно опасна. Ведь инфекция по канализации может попасть в водопровод. И распространиться по городу. Это произойдет когда, например, временно отключат воду", — заметил Андрей Рыштун.

Также львовские диггеры показали грязь, которая, по их мнению, может попасть в воду.

"Во время дождя уровень воды поднимается до потолка. И грязь легко может попасть в прорыв в водопроводе. Фото сделано неподалеку от места аварии", — написал Андрей Рыштун.

Фото: Андрей Рыштун

Спикер "Львовводоканала" Ульяна Горбата в комментарии zaxid.net сообщила, что о прорыве на предприятии узнали из сообщений в социальных сетях. Там уверяют, что никакой опасности из-за этого нет.

"Это утечка, которая случается во Львове от 5 до 10 раз в день. Просто состояние сетей такое, оно вызывает их прорывы. Мы трубы обследуем. Да, нас могли упрекнуть, мол, слишком поздно начали ликвидировать инцидент. Но у нас есть определенный алгоритм, длительностью 48 часов: в частности, нужно приехать на место, увидеть, где проложены электрокабели и газопровод, чтобы ничего не повредить. Сегодня там уже начинает работать тяжелая техника, которая раскопает место повреждения и посмотрит, в чем проблема", — пояснила Ульяна Горбата.

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