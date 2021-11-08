У Львові посеред вулиці знайшли 4-річного хлопчика: його мати спала на землі

У Львові посеред вулиці знайшли 4-річного хлопчика: його мати спала на землі

Дитину після огляду медиків відправили до притулку.

У Львові госпіталізували 4-річного хлопчика. Дитину в неділю, 7 листопада, знайшли посеред вулиці, а поруч на землі спала його 43-річна мати.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Про те, що на вулиці Петлюри у Львові стоїть хлопчик, а поруч спить його мати, патрульним повідомили небайдужі. Правоохоронці встановили, що дитина промерзла, поки її мати була у стані сильного алкогольного сп'яніння.

На місце події викликали медиків, які оглянули хлопчика. Після цього дитину відправили до притулку.

На 43-річну матір винесли постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) КУпАП.

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