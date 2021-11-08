На украинско-польской границе задержали восемь украинцев с фальшивыми COVID-сертификатами

Украинцам грозит до 5 лет лишения свободы.
Во Львовской области на украинско-польской границе правоохранители у восьми украинцев изъяли фальшивые COVID- сертификаты.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Поддельные документы правоохранители обнаружили на выходных среди украинцев, пытавшихся въехать в Польшу:
- На пункте пропуска Рава-Русская – Гребене фальшивые COVID-сертификаты обнаружили у двух 28-летних жителей Закарпатской области.
- На пункте пропуска Грушев-Будомеж разоблачили 28-летнего жителя Тернополя, купившего в Интернете сертификат вакцинации, чтобы попасть в Польшу. На следующий день здесь задержали еще двух украинцев — 24-летнего жителя Ивано-Франковска и 33-летнего жителя Ивано-Франковской области.
- На Шегини-Медика у троих украинцев были фальшивые сертификаты о вакцинации, среди них: 29-летняя жительница города Тернополь, 32-летний житель Ивано-Франковской области и 41-летний житель Хмельницкой области.
По факту выявления фальшивых документов против двух жителей Закарпатья открыли производство по ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Против шести других украинцев — по ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 2 лет ограничения свободы. Фальшивые документы у всех изъяли.
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