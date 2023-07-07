Ракетный удар по Львову: в ОВА назвали имена всех погибших

Среди погибших – восемь женщин и двое мужчин.
После завершения поисково-спасательных работ окончательно установлено, что в результате ракетного удара РФ по Львову 6 июля погибли десять человек.
Информацию о погибших обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Львовяне, которых коварно ночью в родном доме убили российские ракеты:
- Анастасия, 32 года
- Мирослава, 60 лет
- Михаил, 35 лет
- Ирина, 63 года
- Ольга, 66 лет
- Светлана, 71 год
- Ольга, 68 лет
- Валерий, 67 лет
- Инна, 55 лет
- Ольга, 56 лет
"Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это огромная трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не простим. Соответствовать все причастные к этому преступлению", — отметил Козицкий.
Напомним, что в результате коварной ракетной атаки врага по Львову 6 июля погибли 10 человек и еще 42 человека получили ранения (из них трое детей).
Отметим, что это самая страшная ракетная атака во Львов за время полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили силы ПВО.
Ранее мы писали о 32-летней Анастасии Сене, которую во Львове убила российская ракета. Девушка готовилась к свадьбе. Также в результате ракетного удара погибла ее мама Мирослава Садова.
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