Ракетный удар по Львову: в ОВА назвали имена всех погибших

После завершения поисково-спасательных работ окончательно установлено, что в результате ракетного удара РФ по Львову 6 июля погибли десять человек.

Информацию о погибших обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Львовяне, которых коварно ночью в родном доме убили российские ракеты:

Анастасия, 32 года

Мирослава, 60 лет

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года

Ольга, 66 лет

Светлана, 71 год

Ольга, 68 лет

Валерий, 67 лет

Инна, 55 лет

Ольга, 56 лет

"Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это огромная трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не простим. Соответствовать все причастные к этому преступлению", — отметил Козицкий.

Напомним, что в результате коварной ракетной атаки врага по Львову 6 июля погибли 10 человек и еще 42 человека получили ранения (из них трое детей).

Отметим, что это самая страшная ракетная атака во Львов за время полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили силы ПВО.

Ранее мы писали о 32-летней Анастасии Сене, которую во Львове убила российская ракета. Девушка готовилась к свадьбе. Также в результате ракетного удара погибла ее мама Мирослава Садова.

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