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Ракетный удар по Львову: в ОВА назвали имена всех погибших

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3757
Время на прочтение
2 мин
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Ракетный удар по Львову: в ОВА назвали имена всех погибших

Разрушение во Львове в результате ракетного удара 6 июля / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Среди погибших – восемь женщин и двое мужчин.

После завершения поисково-спасательных работ окончательно установлено, что в результате ракетного удара РФ по Львову 6 июля погибли десять человек.

Информацию о погибших обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Львовяне, которых коварно ночью в родном доме убили российские ракеты:

  • Анастасия, 32 года
  • Мирослава, 60 лет
  • Михаил, 35 лет
  • Ирина, 63 года
  • Ольга, 66 лет
  • Светлана, 71 год
  • Ольга, 68 лет
  • Валерий, 67 лет
  • Инна, 55 лет
  • Ольга, 56 лет

"Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это огромная трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не простим. Соответствовать все причастные к этому преступлению", — отметил Козицкий.

Напомним, что в результате коварной ракетной атаки врага по Львову 6 июля погибли 10 человек и еще 42 человека получили ранения (из них трое детей).

Отметим, что это самая страшная ракетная атака во Львов за время полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили силы ПВО.

Ранее мы писали о 32-летней Анастасии Сене, которую во Львове убила российская ракета. Девушка готовилась к свадьбе. Также в результате ракетного удара погибла ее мама Мирослава Садова.

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Дата публикации
Просмотры
3757
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