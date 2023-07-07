В разрушенном российскими ракетами здании погибли 6 человек.

Поздним вечером в четверг, 6 июля, Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после ракетного удара по Львову.

На опубликованных кадрах полицейские и спасатели оказывают помощь пострадавшим жильцам жилого дома.

Из-под завалов извлекают раненых, а также помогают людям безопасно покинуть разрушенные квартиры.

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По состоянию на 23:30 было известно, что в результате российского удара ракетами по Львову погибли 6 человек. Во Львове объявили двухдневный траур.

В городском совете пообещали восстановить поврежденный российской ракетой дом.

Во Львовской ОВА говорят, что по городу попало три ракеты "Калибр", семь удалось сбить.

Ракетный удар по Львову: появилось видео первых минут с места трагедии

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 6 июля нанесла массированный ракетный удар по Львову. Одна из вражеских ракет ударила по жилому дому.

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