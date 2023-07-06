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Ракетный удар по Львову: под завалами нашли тело еще одной женщины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1498
Время на прочтение
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Ракетный удар по Львову: под завалами нашли тело еще одной женщины

Разрушение во Львове в результате ракетного удара 6 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Разбор завалов продолжается.

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. По состоянию на 22:16 под завалами обнаружили тело еще одной женщины.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Председатель ОВА сообщил, что спасатели разобрали уже 70% завалов и нашли тело женщины.

"Во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей. Уже разобрали 70% разрушений. Службы будут работать всю ночь", — написал Козицкий.

Таким образом, количество погибших во Львове возросло до 6 человек. Еще 40 человек пострадали.

Ракетный удар по Львову: что известно

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля выпустила по Львовской области 10 ракет "Калибр", из которых 7 удалось сбить. Одна из враждебных целей ударила по жилому дому, недалеко от центра города.

Всего во Львове разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, поэтому 150 абонентов без электроснабжения.

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Дата публикации
Просмотры
1498
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