Ракетний удар по Львову: в ОВА назвали імена всіх загиблих

Серед загиблих – восьмеро жінок та двоє чоловіків.
Після завершення пошуково-рятувальних робіт остаточно встановлено, що внаслідок ракетного удару РФ по Львову 6 липня загинуло десятеро людей.
Інформацію про загиблих оприлюднив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети:
- Анастасія, 32 роки
- Мирослава, 60 років
- Михайло, 35 років
- Ірина, 63 роки
- Ольга, 66 років
- Світлана, 71 рік
- Ольга, 68 років
- Валерій, 67 років
- Інна, 55 років
- Ольга, 56 років
"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину", – зазначив Козицький.
Нагадаємо, що внаслідок підступної ракетної атаки ворога по Львову 6 липня загинули 10 людей і ще 42 особи отримали поранення (з них троє дітей).
Зазначимо, що це – найстрашніша ракетна атака на Львів за час повномасштабної війни. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", 7 із яких збили сили ППО.
Раніше ми писали про 32-річну Анастасію Сенів, яку у Львові вбила російська ракета. Дівчина готувалася до весілля. Також внаслідок ракетного удару загинула її мама Мирослава Садова.
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