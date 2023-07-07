Ракетний удар по Львову: в ОВА назвали імена всіх загиблих

Після завершення пошуково-рятувальних робіт остаточно встановлено, що внаслідок ракетного удару РФ по Львову 6 липня загинуло десятеро людей.

Інформацію про загиблих оприлюднив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети:

Анастасія, 32 роки

Мирослава, 60 років

Михайло, 35 років

Ірина, 63 роки

Ольга, 66 років

Світлана, 71 рік

Ольга, 68 років

Валерій, 67 років

Інна, 55 років

Ольга, 56 років

"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину", – зазначив Козицький.

Нагадаємо, що внаслідок підступної ракетної атаки ворога по Львову 6 липня загинули 10 людей і ще 42 особи отримали поранення (з них троє дітей).

Зазначимо, що це – найстрашніша ракетна атака на Львів за час повномасштабної війни. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", 7 із яких збили сили ППО.

Раніше ми писали про 32-річну Анастасію Сенів, яку у Львові вбила російська ракета. Дівчина готувалася до весілля. Також внаслідок ракетного удару загинула її мама Мирослава Садова.

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