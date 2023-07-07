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Ракетний удар по Львову: в ОВА назвали імена всіх загиблих

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Ракетний удар по Львову: в ОВА назвали імена всіх загиблих

Руйнування у Львові внаслідок ракетного удару 6 липня / Фото: Максим Козицький / Facebook

Серед загиблих – восьмеро жінок та двоє чоловіків.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт остаточно встановлено, що внаслідок ракетного удару РФ по Львову 6 липня загинуло десятеро людей.

Інформацію про загиблих оприлюднив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети:

  • Анастасія, 32 роки
  • Мирослава, 60 років
  • Михайло, 35 років
  • Ірина, 63 роки
  • Ольга, 66 років
  • Світлана, 71 рік
  • Ольга, 68 років
  • Валерій, 67 років
  • Інна, 55 років
  • Ольга, 56 років

"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину", – зазначив Козицький.

Нагадаємо, що внаслідок підступної ракетної атаки ворога по Львову 6 липня загинули 10 людей і ще 42 особи отримали поранення (з них троє дітей).

Зазначимо, що це – найстрашніша ракетна атака на Львів за час повномасштабної війни. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", 7 із яких збили сили ППО.

Раніше ми писали про 32-річну Анастасію Сенів, яку у Львові вбила російська ракета. Дівчина готувалася до весілля. Також внаслідок ракетного удару загинула її мама Мирослава Садова. 

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Дата публікації
Перегляди
146
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