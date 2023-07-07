Ракетный удар по Львову: количество погибших возросло

Число погибших в результате ракетного удара по Львову возросло до 7 человек. Из-под завалов дома вытащили тело еще одной женщины.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Семь погибших. Под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне совершили самую страшную ракетную атаку на город Льва за время войны в Украине. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили силы ПВО.

Одна вражеская ракета ударила по жилому дому недалеко от центра города. В общей сложности повреждено 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза, санаторная школа и подстанция.