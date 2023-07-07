Ракетный удар по Львову: количество погибших снова выросло

Число погибших в результате вчерашней атаки по Львову возросло до 9 человек.

Число погибших в результате ракетного удара по Львову возросло уже до 9 человек.

Об этом сообщает МВД.

"Львов. Число погибших в результате российских ракетных обстрелов возросло до 9 человек. Еще 42 человека получили ранения (из них три ребенка)", – говорится в сообщении.

Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Львову. Это самая страшная ракетная атака во Львове за время войны РФ в Украине. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", 7 из которых сбили силы ПВО.

Одна вражеская ракета ударила по жилому дому недалеко от центра города. В общей сложности повреждено 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза, санаторная школа и подстанция.

Позже в Сети появилось видео первых минут с места трагедии.

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