На Львовщине заметили самое большое в Украине стадо бизонов — видео

Во Львовской области зафиксировали самую большую популяцию бизонов в Украине. Поселение зубров базируется на территории Бродовского лесного фонда. Большинство животных – беловежского подвида, который считается самым большим среди всего рода Bison.

Об этом сообщило государственное предприятие "Леса Украины".

Диких зубров завезли на Львовщину еще в 80-х из Литвы в численности 12 особей. По недавним подсчетам лесоводов, их насчитывается 114.

"Условия поселения зубров в лесфонде филиала по кормовой базе и защитным свойствам охотничьих угодий близки к их ареалу. В течение всего зимнего периода работники лесничества дополнительно обеспечивают подкормку животных, хотя зубры и самостоятельно добывают пищу при должной охране. Численность основного стада зависит от условий и потребностей животных. Влияет на это и качественный уход специалистов, охрана, снабжение водопоем, подкормка животных, осуществление всех биотехнических мероприятий. Имеют место и природные факторы: старение зубров, естественная смертность", — рассказали в предприятии.

В Украине в 2007 году для сохранения и обеспечения стабильного содержания единственной в стране популяции зубров беловежской линии был утвержден план действий по сохранению и восстановлению зубров в фауне Украины и предприняты определенные меры. В ходе реализации научной программы было завезено и выпущено в угодья предприятия еще 12 особей зубров кавказской линии.

В настоящее время в регионе представлены две локальные репродуктивные и наиболее многочисленные в Украине субпопуляции зубров – беловежской и беловежско-кавказской линий. На сегодняшний день в Украине насчитывается около полутысячи особей зубра.

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали волки, устроившие поединок (фото).

Читайте также: