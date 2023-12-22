Во Львове привлекли к админответственности пенсионерку, которая сломала себе челюсть в троллейбусе

Упавшую в общественном транспорте женщину после резкого торможения водителем обвинили в невыполнении обязанностей пассажира.

Львовская пенсионерка Людмила Крыжановская после того, как упала с сиденья в троллейбусе и сломала себе челюсть, обратилась в полицию, пожаловавшись на водителя. Правоохранители не только закрыли уголовное производство, но и решили привлечь пострадавшую женщину к административной ответственности за "невыполнение обязанностей пассажира".

Об этой истории рассказала на своей Facebook-странице львовская журналистка Вика Балицкая, опубликовав фото постановления о закрытии уголовного производства и постановления о наложении административного взыскания.

Инцидент в троллейбусе произошел еще 29 сентября 2023 года в троллейбусе №24.

Пассажирка утверждает, что на проспекте Красной калины водитель резко затормозил, и она упала с сиденья. В результате сломала челюсть и лечилась в стационаре. Обратилась с заявлением в полицию, после чего было возбуждено уголовное производство.

“Далее произошло нечто немыслимое. Какая-то жестокая шутка в отношении старшей женщины со стороны следователя и патрульного... Я не знаю, как это объяснить. Они просто поиздевались над ней. Ее сделали виновной и привлекли к админответственности”, — написала журналистка.

Как оказалось, старший следователь капитан полиции Роман Чемерис решил, что пострадавшая плохо держалась за поручни, и виновна в нанесении себе телесных повреждений. Он закрыл уголовное производство и направил копию постановления для привлечения Людмилы Крыжановской к административной ответственности.

Постановление о закрытии уголовного производства / Фото: Facebook Виктории Балицкой

В пятницу, 22 декабря, пострадавшая в троллейбусе пенсионерка получила постановление, подписанное старшим лейтенантом полиции Максимом Ференцом, о наложении административного взыскания по ст.125 КУоАП.

Постановление об административном взыскании / Фото: Facebook Виктории Балицкой

В постановлении патрульного говорится, что Людмила Крыжановская нарушила п.5.2(а) Правил дорожного движения. Вот как он звучит:

“Обязанности и права пассажиров. 5.2. Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны: а) сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства) в предназначенных для этого местах, держась за поручни или другое приспособление”.

"Вы когда сидите (не стоите) в троллейбусе, вы держитесь за поручни? Троллейбус это не аттракцион в луна-парке…. Может, там ремни безопасности надо обустроить?” – риторически спрашивает по поводу этой ситуации журналистка.

Хотя ст.125 КупАП не предусматривает штрафные санкции, Людмила Крыжановская собирается обжаловать это постановление в течение 10 дней.

Напомним, ранее в Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей, на пешеходном переходе.

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