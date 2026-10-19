Российские дроны летели атаковать Львов: в районе повреждены дома и авто (обновлено)

Атака российских дронов / © ТСН

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Российская армия утром 19 октября запустила в направлении Львова свои ударные беспилотники. Обломки упали в селе под областным центром, повредив жилые дома и автомобили.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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«По предварительной информации, во время воздушной тревоги нашим воинам ПВО удалось сбить вражеский беспилотник вблизи Львова. Детали — впоследствии», — написал глава ОВА в Сети.

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Отметим, что перед этим городской голова Львова Андрей Садовый предупреждал, что российский дрон подлетает к городу и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Позже Козицкий уточнил, что предварительно около 08:50 украинские силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник. Его обломки упали на территорию частного домовладения. В селе Зубра Львовского района повреждены шесть жилых домов и шесть автомобилей.

Данные о пострадавших пока не поступали. На месте происшествия работают все профильные службы.

Напомним, утром 16 октября во Львовской области сбили три российских боевых беспилотника, один из которых был реактивным. В результате падения обломков в Дублянах получил ранение 34-летний мужчина. Кроме того, в Мурованом были повреждены жилые дома, а взрывной волной выбило окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения.

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