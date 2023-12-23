На Львівщині помітили найбільше в Україні стадо бізонів – відео

У Львівській області зафіксували найбільшу популяцію бізонів в Україні. Поселення зубрів базується на теренах Бродівського лісового фонду. Більшість тварин – біловезького підвиду, який вважається найбільшим серед усього роду Bison.

Про це повідомило державне підприємство "Ліси України".

Диких зубрів завезли на Львівщину ще в 80-х років із Литви в чисельності 12 особин. Наразі, за нещодавніми підрахунками лісівників, їх налічується 114.

"Умови поселення зубрів в лісфонді філії за кормовою базою та захисними властивостями мисливських угідь близькі до їхнього ареалу. Протягом всього зимового періоду працівники лісництв додатково забезпечують підгодівлю тварин, хоча зубри й самостійно добувають їжу за належної охорони. Чисельність основного стада залежить від умов та потреб тварин. Впливає на це і якісний догляд фахівців, охорона, забезпечення водопоєм, підгодівля тварин, здійснення усіх біотехнічних заходів. Мають місце і природні фактори: старіння зубрів, природна смертність", - розповіли у підприємстві.

В Україні 2007 року для збереження та забезпечення стабільного утримання єдиної в країні популяції зубрів біловезької лінії було затверджено план дій щодо збереження та відновлення зубрів в фауні України та започатковано певні заходи. Під час реалізації наукової програми було завезено та випущено в угіддя підприємства ще 12 особин зубрів кавказької лінії.

Наразі в регіоні представлені дві локальні репродуктивні та найчисленніші в Україні субпопуляції зубрів – біловезької та біловезько-кавказької ліній. На сьогодні в Україні налічується близько пів тисячі особин зубра.

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