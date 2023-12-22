Тонкий лед ломался под ногами: на Львовщине из озера спасали девочку (фото)

Во Львовской области чрезвычайники спасли 12-летнюю девочку, оказавшуюся на тонком льду озера.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации спасателей, в пгт Шкло Яворивского района на территории местного озера на льду оказалась 12-летняя девочка, которая звала на помощь.

Во время прогулки ребенок решил выйти на замерзший водоем, а когда возвращался назад к берегу, то заметил, что под ногами ломается тонкий лед. В этот момент девочка находилась в 10 м от берега.

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На помощь пришли чрезвычайники. Они лодкой подплыли поближе к девочке, подтащили ее спасательной веревкой, посадили в лодку и доставили на берег.

"Нахождение на льду сейчас крайне опасно из-за неустойчивых температур. Рассказывайте детям об опасности подобных прогулок!" – призывали в ГСЧС.

Напомним, ранее в декабре чрезвычайники спасли двух 11-летних мальчиков, вышедших на замерзший водоем в селе Гряды на Волыни. Лед под ногами одного из детей треснул и мальчик провалился под воду.

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