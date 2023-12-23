На Львовщине задержали граждан Ирака, которые хотели попасть в ЕС, среди них – дети (фото)

На границе с Польшей были задержаны граждане Ирака.
На Львовщине, возле границы Польши и Украины, пограничники задержали восьмерых граждан Ирака, среди них – четверо детей.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники отдела "Краковец" подозревают, что они хотели попасть в Европейский Союз в обход пунктов пропуска.
О движении подозрительного микроавтобуса в Яворовском районе Львовской области сообщил местный житель. В нескольких сотнях метров до государственной границы участковый инспектор и оперативный сотрудник остановили транспортное средство.
За рулем находился 61-летний украинец, а на пассажирских местах – восемь граждан Ирака, среди которых четверо детей. Все – без документов, удостоверяющих личность.
Пограничники установили, что все иностранцы прибыли в Украину законным путем, однако попасть в страны ЕС решили вне пунктов пропуска.
В настоящее время нарушители доставлены в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд.
Напомним, ГНСУ разоблачила очередного уклониста, пытавшегося уехать за границу — "купиил" невесту с инвалидностью.
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