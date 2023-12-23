"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд из Львова в Карпаты

"Укрзализныця" запустит еще один региональный поезд из Львова в Рахов, который отправится в рейс 29 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Поезд будет полезен не только жителям Львова, но и пассажирам из Киева, Харькова, Полтавы, Запорожья и других городов", — говорится в сообщении.

Во Львове на этот рейс можно пересесть из следующих поездов:

№79 Днепр (22:06) — Киев (05:42 — 06:10) — Львов (12:59),

№86 Запорожье (18:48) — Львов (14:15)

№63 Харьков (22:38) – Киев (05:35 – 06:35) – Львов (13:39).

Поезд №816 отправится из Львова 29 декабря в 15:22. Его маршрут будет проходить через станции:

Ивано-Франковск 17:39 — 17:43,

Яремче 19:10 — 19:14,

Татаров-Буковель 19:39 — 19:41,

Ворохта 19:52 — 19:56,

Ясиня 20:34 — 20:36,

Квасы 20:59 — 21:01,

прибытие в Рахов в 21:19.

"Поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин", — сообщили в "УЗ".

Напомним, "УЗ" назначила Рождественский экспресс, который будет курсировать в Киеве и Львове 23, 24, 30, 31 декабря. Билеты можно приобрести в приложении и чат-ботах "Укрзализныци".

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