Удары по энергетике Львовщины: из-за атаки дрона обесточены 175 населенных пунктов

Энергетика / © Associated Press

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Во время очередной воздушной тревоги вражеский беспилотник нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовском районе Львовской области. В результате атаки возникли масштабные проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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По словам главы ОВА, воздушная тревога в области продолжалась с 11:56 до 12:14. В результате попадания беспилотника без света остались 175 населенных пунктов: из них 154 обесточены полностью, а 21 — частично.

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«Во время воздушной тревоги враг атаковал беспилотником объект энергетической инфраструктуры во Львовском районе. В настоящее время обесточены 175 населенных пунктов. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить все дома», — отметил Максим Козицкий.

На месте происшествия работают профильные службы и аварийные бригады для скорейшей ликвидации последствий вражеского удара и возобновления питания.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко выразил мнение о том, что западные регионы Украины рискуют столкнуться с серьезными проблемами с отоплением во время зимних атак со стороны России из-за более слабой подготовки местных властей. Прифронтовые Сумы и Николаев могут оказаться устойчивее некоторых западных городов.

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