Львовский роддом предложит женщинам новую услугу

До конца этого года в медицинском учреждении планируется завершить ремонтные работы.

Во Львове завершается ремонт в роддоме областной клинической больницы, в котором роженицы смогут рожать в ванне.

Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает медиа-хаб "Твой Город".

По словам главного врача ОКЛ Михаила Гички, после ремонта роддом будет специализироваться на беременностях с патологиями, но будут принимать здесь также всех рожениц.

В медучреждении уже заменили все инженерные сети, провели газоснабжение, а также закупили новую мебель и обновили палаты, которые будут одно-, двух- и трехместными, а также семейными.

Кроме этого, здесь будет введена новая услуга — роды в ванной. Главный врач ОКЛ заверил, что для этого есть все необходимое.

“У нас есть ванная, где может рожать беременная. Есть также в штате специалисты, которые нужны для крайне "тяжелой" роженицы", — отметил Михаил Гичка.

Напомним, никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 влияют на шансы забеременеть, течение беременности, роды и ребенка, нет.

Читайте также:

Британка родила коренастого малыша в 7 килограммов весом

21 неделя беременности: рождение самого крошечного младенца в мире медики называют чудом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку