Львовский роддом предложит женщинам новую услугу

До конца этого года в медицинском учреждении планируется завершить ремонтные работы.
Во Львове завершается ремонт в роддоме областной клинической больницы, в котором роженицы смогут рожать в ванне.
Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает медиа-хаб "Твой Город".
По словам главного врача ОКЛ Михаила Гички, после ремонта роддом будет специализироваться на беременностях с патологиями, но будут принимать здесь также всех рожениц.
В медучреждении уже заменили все инженерные сети, провели газоснабжение, а также закупили новую мебель и обновили палаты, которые будут одно-, двух- и трехместными, а также семейными.
Кроме этого, здесь будет введена новая услуга — роды в ванной. Главный врач ОКЛ заверил, что для этого есть все необходимое.
“У нас есть ванная, где может рожать беременная. Есть также в штате специалисты, которые нужны для крайне "тяжелой" роженицы", — отметил Михаил Гичка.
Напомним, никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 влияют на шансы забеременеть, течение беременности, роды и ребенка, нет.
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