Львівський пологовий будинок запропонує жінкам нову послугу

До кінця цього року у медичному закладі планують завершити ремонтні роботи.

У Львові завершується ремонт у пологовому будинку обласної клінічної лікарня, в якому породіллі зможуть народжувати у ванні.

Про це у п’ятницю, 12 листопада, повідомляє медіа-хаб “Твоє Місто”.

За словами головний лікаря ОКЛ Михайла Гички, після ремонту пологовий будинок буде спеціалізуватися на вагітностях із патологіями, але прийматимуть тут також усіх породіль.

У медзакладі уже замінили усі інженерні мережі, провели газопостачання, а також закупили нові меблі та оновили палати, які будуть одно-, дво- та тримісними, а також сімейними.

Крім цього, тут буде запроваджено нову послугу - пологи у ванній. Головний лікар ОКЛ запевнив, що для цього є все необхідне.

“У нас є ванна, де може народжувати вагітна. Маємо також у штаті спеціалістів, які потрібні для вкрай “важкої” породіллі”, – зазначив Михайло Гичка.

Нагадаємо, жодних доказів того, що вакцини проти COVID-19 впливають на шанси завагітніти, перебіг вагітності, пологи і дитину, немає.

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