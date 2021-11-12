Во Львовской области будут судить двух мужчин за поддельные COVID-паспорта: что им грозит

Во Львовской области будут судить двух мужчин за поддельные COVID-паспорта: что им грозит

Двум мужчинам из Ровенщины и Волыни грозит до двух лет ограничение свободы.

Во Львовской области на границе с Польшей разоблачили украинцев с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Еще нескольким гражданам уже объявили о подозрении, их ожидает суд.

Как сообщили в полиции Львовщины, 10 ноября пограничники во время паспортного контроля в пункте пропуска "Шегини-Медика" обнаружили 29-летнего жителя Волынской области, предоставившего фиктивное международное свидетельство о вакцинации.

На следующий день в этом же пункте пропуска поддельные свидетельства обнаружили у 21-летнего і 44-летнего жителей Хмельницкой области. Как установили правоохранители, мужчины самостоятельно распечатали свидетельства со своими данными, чтобы использовать их при выезде на работу в Польшу или возвращении домой.

В этот же день в пункте пропуска "Краковец-Корчёва" 29-летний житель Винницкой области во время прохождения паспортного контроля также показал фиктивный документ о вакцинации.

Все поддельные свидетельства изъяли. По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, работники Яворовского районного отдела полиции сообщили о подозрениях 34-летнему жителю Волынской области и 34-летнему жителю города Ровно, которые предоставили поддельные свидетельства о вакцинации во время пересечения границы. В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что оба подозреваемых заранее приобрели поддельные сертификаты, ведь планировали пересечь государственную границу Украины без дальнейшего пребывания на самоизоляции.

Обеим фигурантам сообщили о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 27 – ч.1 ат.358 (Пособничество в подлоге документов, печатей, штампов и бланков) и ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — ограничение свободы сроком до двух лет. Досудебные расследования завершены. Обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Кроме того, следователи отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №1 сообщили о подозрении 45-летней жители Ивано-Франковской области в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 чт.27 – ч.3 ст.358 (Помощник в подлоге документов, печатей, штампов и бланков, совершенное по предварительному сговору лиц) и ч.4 ст.358 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что с начала года полицейские Львовщины открыли 122 уголовных производства по факту подделки свидетельств о вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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